Участники имитирующего полет на Луну проекта SIRIUS-21 «возвращаются» на Землю

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Участники эксперимента, имитирующего полет экипажа космического корабля на Луну, «возвращаются» на Землю спустя восемь месяцев нахождения в специальном модуле. Об этом сообщил Институт медико-биологических проблем РАН.

На «старте» проекта SIRIUS-21 в «экипаж» входили три россиянина, два гражданина США и один представитель ОАЭ. Среди «космонавтов» были ученые, медики, испытатели и даже бакалавр. Спустя месяцев одного из них «высадили» из-за травмы. В ходе своего «полета» исследователи провели целый ряд экспериментов, которые включали в себя «стыковки» с другими кораблями, «выход на орбиту и в открытый космос», а также «прилунение».

Проект длился 240 суток. За это время целая команда экспертов следила за состоянием испытуемых, моделировала различные ситуации «на борту корабля» и даже обеспечивала связь с командой проекта с пятиминутной задержкой, как это было бы в условиях реального полета на Луну.