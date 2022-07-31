Военный оркестр ЗВО сыграл для моряков легендарную песню «Кукушка» Виктора Цоя

Многим она также известна кавер-версией в исполнении Полины Гагариной, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь».

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Сводный оркестр Западного военного округа поздравили моряков и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота. Он преподнес сюрприз, который порадовал всех без исключения ценителей музыки.

Gод открытым небом и на фоне кораблей исполнили легендарную песню «Кукушка» группы «Кино», написанную Виктором Цоем. Многим она также известна кавер-версией в исполнении Полины Гагариной, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь».

Напомним, 31 июля в России отмечают День ВМФ. С праздником военнослужащих и ветеранов уже поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины.

В честь праздника в Санкт-Петербурге сегодня пройдет Главный военно-морской парад. Его примет Верховный главнокомандующий Владимир Путин.