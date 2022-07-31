Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

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Военнослужащие Западного военного округа доставили 20 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе специальной операции. Людям раздали крупы, макароны, консервы, а также медицинские препараты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако, неизменно более трети всех поставок занимает мука.

Гуманитарная помощь поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий. Вместе с продуктами местные жители получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Сейчас гуманитарная помощь из России – это единственная возможность накормить семью для местных жителей. Магазины не работают. Их уничтожила украинская артиллерия.

Поселковые власти наладили систему распределения и доставки гуманитарки. Помогают волонтеры и бывшие работники социальной службы. Несмотря на обстрелы люди фасуют и раздают гуманитарку. С каждым разом всё больше людей добровольно принимают участие в общем деле.

Также благодаря активной работе военных, созданные администрации налаживают работу по установлению мирной жизни: открываются магазины и рынки. В домах появляется свет и вода.

Ежемесячно в Харьковскую область поступают несколько сотен тонн гуманитарных грузов. Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в регионе оживают производства, люди обеспеченные продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают мирную новую жизнь.

«Тяжело было при киевском режиме. Хотелось бы, чтобы Россия нас не покинула. Мы мечтаем об этом и надеемся, что нашу Харьковскую область никто не оставит», - говорит местный житель Семен.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в освобожденном Лисичанске российские военные поздравили с 90-летием местную жительницу. Танкисты и спецназовцы подарили Людмиле букет цветов и передали продуктовые наборы.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.