В свои 90 лет Людмила сама ходит за водой, ухаживает за цветами на даче и присматривает за домом погибшей дочери.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры поздравления с 90-летним юбилеем жительницы освобожденного от украинских войск города Лисичанск Луганской Народной Республики.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подарили имениннице Людмиле букет цветов и передали продуктовые наборы. Во время поздравления юбилярша так и не позволила военным обращаться к ней по имени и отчеству. По ее словам, это только добавляет возраста, а она еще чувствует себя молодой.

В свои 90 лет Людмила сама ходит за водой, ухаживает за цветами на даче и присматривает за домом погибшей дочери. В доме на окраине Лисичанска она проживает с подругой Галиной, которая пережила блокаду Ленинграда. Остальные жители покинули дом.

Девяностый день рождения стал для Людмилы особенным, ее поздравили танкисты и военнослужащие спецназа Вооруженных сил РФ.

Женщины рассказали российским военным, как жили во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и с какой радостью встречали в городе российские войска. Людмила живет в городе одна, родственников совсем не осталось, но в России и Донецке есть внуки. Военнослужащие ЦВО записали сообщение и отправили их внуку и внучке, чтобы они знали, что их бабушка теперь находится в безопасности.

Кроме того, российские военные помогают местным жителям возобновить мирную жизнь и справиться со сложной продовольственной ситуацией, доставляя гуманитарную помощь и воду.

Ранее военнослужащие ЦВО доставили 30 тонн гумпомощи в отдаленные районы Лисичанска. В состав наборов вошли консервы, крупы, макароны, масло, чай, сахар, сладости для детей и памперсы. Также подразделения материально-технического обеспечения ЦВО приступили к раздаче питьевой и технической воды в районах города.