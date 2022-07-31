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Премьер-министр Саксонии рассказал о «горькой правде» для Германии из-за российского газа

Виктория Ивашечкина
06:25 31.07.2022
По словам политика, немецкие власти понимают, что стране пока нужны поставки из России.
Премьер-министр Саксонии рассказал о «горькой правде» для Германии из-за российского газа
© Фото: Газпром
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Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ будет нуждаться в поставках газа из России в ближайшие годы.

«Без российского газа в ближайшие пять лет не обойтись», - считает он, передает издание Die Zeit

По словам политика, если немецкие власти понимают, что стране пока нужны поставки, «это горькая реальность, и мы должны это учитывать».

Михаэль Кречмер заявил, что обеспокоен влиянием антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, на экономику Германии. Премьер Саксонии также подчеркнул, что идея о том, чтобы навсегда изолировать РФ или никогда больше не сотрудничать с ней в экономическом плане, «абсурдна и опасна».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам-членам Евросоюза. По ее мнению, обязательство по сокращению потребления газа на 15% поможет «пополнить запасы европейских хранилищ перед зимой».

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