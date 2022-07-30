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В ЕК заявили, что проблема поставок газа из РФ затронула 12 стран ЕС

Виктория Ивашечкина
09:37 30.07.2022
Урсула фон дер Ляйен также заявила, что сейчас ЕС получает толпиво из Норвегии, государств Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря.
В ЕК заявили, что проблема поставок газа из РФ затронула 12 стран ЕС
© Фото: Газпром
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам-членам Евросоюза.

«Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа». - утверждает она в интервью газете Diario de Noticias.

По мнению главы Еврокомиссии, обязательство по сокращению потребления газа на 15% поможет «пополнить запасы европейских хранилищ перед зимой».

«У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. И мы получаем все больше газа из Норвегии, государств Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с аномальной жарой на европейском континенте этим летом и ограничением импорта российского газа.

Издание также обратило внимание на то, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».

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