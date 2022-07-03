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Словакия может поставить Украине МиГ-29 и танки

Максим Крюков
16:33 03.07.2022
Однако словацкий премьер не уточнил, какие именно виды техники будут отправлены Киеву.
Словакия может поставить Украине МиГ-29 и танки
© Фото: Coert van Breda из нидерландский Википедия, CC BY 2.5 nl, Wikimedia
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Власти Словакии могут принять решение о поставках имеющихся в распоряжении министерства обороны страны истребителей МиГ-29 и танков на Украину. Об этом сообщает Чешское ТВ, ссылаясь на заявление словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера.

«Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки», - следует из сообщения телекоммуникационной организации.

Однако Хегер не стал уточнять виды техники, которые предполагается направить Украине, так как, по его словам, Киев попросил не распространять информацию.

Ранее стало известно, что министерство обороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. Данный тип гаубиц имеет калибр 155 миллиметров, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Они производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana.

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