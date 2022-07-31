В московском Солнцево произошел пожар на рынке

Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. По предварительным данным, внутри торговых точек никого не было.

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В Западном административном округе Москвы, в районе Солнцево произошел пожар в здании рынка по адресу: улица Щорса, владение 5Б.

На кадрах видно, как пламя охватило кровлю сооружения. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. По предварительным данным, внутри торговых точек никого не было. Сотрудники экстренных служб борются с огнем.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Москве заявили, что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара в хостеле на юге Москве, в результате которого погибли восемь человек и трое пострадали. По сообщению ведомства, для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. В настоящее время допрашивается руководство хостела.