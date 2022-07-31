Корабли и горы: кадры военно-морского парада на Камчатке со стороны Мишенной сопки

Несмотря на дождливую погоду, на местной достопримечательности собралось большое количество местных жителей для просмотра торжественного события с проходом кораблей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликовано видео со смотровой площадки на горе Мишенная сопка в Петропавловске-Камчатском. На кадрах виден военно-морской парад в Авачинской бухте в честь Дня ВМФ.

Несмотря на дождливую погоду, на местной достопримечательности собралось большое количество местных жителей для просмотра торжественного события с проходом кораблей.

Ранее были опубликованы кадры с высоты птичьего полета с военно-морского парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке. В парадном строю прошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».