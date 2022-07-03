В стране и мире ВС РФ овладели Белогоровкой и водрузили на здании администрации Знамя Победы Максим Крюков Теперь на административном здании вместо демонтированного украинского флага развевается государственный флаг России. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и водрузили на здании администрации Знамя Победы. Об этом сообщает Минобороны России. Теперь на административном здании вместо демонтированного украинского флага развевается государственный флаг России. Кроме того, российские военнослужащие отдали дань памяти погибшим воинам-участникам Великой Отечественной войны, посетив соответствующий мемориал. Сегодня глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Самые крупные из них - Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Было уточнено, что общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика