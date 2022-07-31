Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию

К настоящему моменту эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО, действие которой распространяется в Средиземном море.

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В военно-морскую базу Аксаз, которая расположена на юго-западе Турции, зашел ракетный эсминец USS Forrest Sherman Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил шестой оперативный флот США.

К настоящему моменту эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО, действие которой распространяется в водах Средиземного моря. В ее состав входят фрегаты Военно-морских сил Италии, Греции и Турции.

Кроме того, к западу от Балканского полуострова в районе Адриатического моря находится авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Harry Truman.

Североатлантический блок сообщил, на этой неделе с авианосца Harry Truman провели учебные полеты палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США, зашедшие в воздушное пространство Румынии.

Ранее корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Эстонию, чтобы продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море, пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Как отмечается, первая постоянная группа прибыла в Таллин во второй раз за год.