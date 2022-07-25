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Первая постоянная военно-морская группа НАТО прибыла в Эстонию

Анна Касаткина
22:52 25.07.2022
Группа прибыла в Таллин во второй раз за год, чтобы продемонстрировать присутствие в регионе.
Первая постоянная военно-морская группа НАТО прибыла в Эстонию
© Фото: mil.ee
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Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Эстонию, чтобы продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море, пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Об этом сообщает в понедельник, 25 июля, пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Как отмечается, первая постоянная группа прибыла в Таллин во второй раз за год. В нее входят флагман группы, голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real, которые пришвартовались в Старом порту Таллина, а также зашедший в порт Мууга под Таллином британский танкер RFA Tidesurge. Командиры планируют встретится с руководством эстонских Сил обороны, экипажи также пополнят запасы и подготовятся к следующим заданиям.

«Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», - заявил командующий ВМС Эстонии Йохан - Элиас Сельямаа.

Он добавил, что подобные визиты помогают находить больше возможностей для сотрудничества с союзниками.

Первая постоянная военно-морская группа альянса является одной из четырех таких групп НАТО. В составе сил быстрого реагирования группа может оперативно прибыть на место операции в любой регион.

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