Первая постоянная военно-морская группа НАТО прибыла в Эстонию

Группа прибыла в Таллин во второй раз за год, чтобы продемонстрировать присутствие в регионе.

© Фото: mil.ee

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Эстонию, чтобы продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море, пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Об этом сообщает в понедельник, 25 июля, пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Как отмечается, первая постоянная группа прибыла в Таллин во второй раз за год. В нее входят флагман группы, голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real, которые пришвартовались в Старом порту Таллина, а также зашедший в порт Мууга под Таллином британский танкер RFA Tidesurge. Командиры планируют встретится с руководством эстонских Сил обороны, экипажи также пополнят запасы и подготовятся к следующим заданиям.

«Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», - заявил командующий ВМС Эстонии Йохан - Элиас Сельямаа.

Он добавил, что подобные визиты помогают находить больше возможностей для сотрудничества с союзниками.

Первая постоянная военно-морская группа альянса является одной из четырех таких групп НАТО. В составе сил быстрого реагирования группа может оперативно прибыть на место операции в любой регион.