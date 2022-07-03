Жительница Белгорода рассказала, как «по стеклам вплавь» выбиралась из дома после взрыва

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Российские средства ПВО уничтожили украинские ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Белгорода рассказала, как ее дом пострадал после ночной атаки ВСУ «Точкой-У». Она объяснила, что проснулась от громких звуков, затем вылетели стекла, обвалилась крыша.

«Вылетели просто стекла, крыша. Я, конечно, начала будить ребенка. Схватила ее и мы просто поползли. Можно сказать, по стеклам вплавь, я ее (дочь - Прим. ред.) начала вытаскивать», - поделилась воспоминаниями она.

Женщина пожаловалась, что в результате произошедшего был сильно поврежден ее дом: на данный момент без стекол и крыши в нем жить нельзя.

«Дом очень разрушен. Стекол нет, дверей нет, крыша обвалилась. В принципе, жить невозможно там уже», - добавила жительница города.

Он добавила, что городские власти пообещали ей, что в ближайшее время придет комиссия для того, чтобы оценить ущерб, а также предложили женщине перебраться в пункт временного размещения.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Как отметили в Минобороны РФ, атака была направлена на гражданское население, так как киевский режим бил туда, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Российские средства ПВО уничтожили украинские ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.