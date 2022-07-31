В порту Мариуполя открыли мемориал в честь погибших при разминировании моряков
В Мариуполе прошло торжественное открытие мемориальной доски погибшим морякам Новороссийской военно-морской базы, которые участвовали в разминировании акватории Мариупольского порта.
В мероприятии приняли участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, а также военнослужащие НВМЗ.
Церемония началась с гимна Российской Федерации, после чего вступительное слово сказал командир Новороссийской военно-морской базы.
«С самого начала спецоперации они были в самых сложных направлениях. Там, где требовался высочайший профессионализм, героизм, мужество - они всегда были там», - подчеркнул Виктор Кочемазов.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, на котором высечены имена и портреты героев.
«Ребята действительно героически проявили себя при освобождении Мариуполя. Для нас в тот период ситуация была крайне напряженная», - отметил глава ДНР.
Ранее в акватории Мариуполя прошел военный катер с крестным ходом вдоль побережья города. Отмечается, что на борту судна находились две иконы - Владимирской и Боголюбской Божией Матери. Крестный ход обеспечил экипаж большого гидрографического катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Борис Слободник».