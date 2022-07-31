В стране и мире В порту Мариуполя открыли мемориал в честь погибших при разминировании моряков Роман Закурдаев Максим Крюков В мероприятии приняли участие глава Донецкой Народной Республики, командир и военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Мариуполе прошло торжественное открытие мемориальной доски погибшим морякам Новороссийской военно-морской базы, которые участвовали в разминировании акватории Мариупольского порта. В мероприятии приняли участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, а также военнослужащие НВМЗ. Церемония началась с гимна Российской Федерации, после чего вступительное слово сказал командир Новороссийской военно-морской базы. «С самого начала спецоперации они были в самых сложных направлениях. Там, где требовался высочайший профессионализм, героизм, мужество - они всегда были там», - подчеркнул Виктор Кочемазов. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, на котором высечены имена и портреты героев. «Ребята действительно героически проявили себя при освобождении Мариуполя. Для нас в тот период ситуация была крайне напряженная», - отметил глава ДНР. Ранее в акватории Мариуполя прошел военный катер с крестным ходом вдоль побережья города. Отмечается, что на борту судна находились две иконы - Владимирской и Боголюбской Божией Матери. Крестный ход обеспечил экипаж большого гидрографического катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Борис Слободник». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика