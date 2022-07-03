МО РФ сообщило об уничтожении до 120 «солдат удачи» на базе иностранных наемников в Николаеве

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Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении до 120 «солдат удачи» на базе иностранных наемников в Николаеве.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 “солдат удачи”», - сказал в ходе брифинга официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В середине июня российское военное ведомство обнародовало данные о количестве иностранных наемников на Украине. Тогда Конашенков заявлял, что МО отслеживает приезд в страну каждого члена общества «всадников без головы».

По данным Министерства обороны на 17 июня, в общей сложности, с начала проведения специальной военно операции по защите ЛНР и ДНР на Украину прибыли 6 956 иностранных наемников, больше всего - из Польши, Канады и США.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.