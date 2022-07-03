Посол ЛНР допустил восстановление завода «Азот» в Северодонецке

По словам Родиона Мирошника, после зачистки территории от ВСУ необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением специалистов.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что освобожденный завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению. Само здание не получило значительных повреждений во время обстрелов.

«Северодонецкий "Азот" не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилеты по проходным», - заявил Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, после зачистки территории от ВСУ необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением инженеров и технологов.

Напомним, промышленная зона предприятия «Азот», как и сам город Северодонецк находятся под контролем подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации.

Во вторник, 28 июня, сообщалось, что более 150 человек вышли из убежищ «Азота». Люди продолжают выходить небольшими группами, пояснил Родион Мирошник, чтобы не провоцировать украинских националистов на очередной обстрел территории предприятия.