Посол ЛНР в России рассказал о выходе с «Азота» более 150 человек

За два предыдущих дня около 500 человек покинули территорию предприятия, уточнил Родион Мирошник, а всего в помещениях «Азота» могут находиться до 1,2 тысяч человек.

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Более 150 человек вышли из убежищ северодонецкого завода «Азот». Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Люди продолжают выходить небольшими группами, пояснил дипломат, чтобы не провоцировать украинских националистов на очередной обстрел территории предприятия.

«Из убежищ "Азота" вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня около 500 человек. Точное количество мирных граждан находящихся в помещениях "Азота" назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек», - написал Мирошник в своем Telegram-аккаунте.

Накануне Мирошник заявил, что на заводе «Азот» не осталось украинских военных, однако часть людей не покидают промзону, поскольку одним некуда идти, а другие используют ее как бомбоубежище. Многих гражданских эвакуировали в Старобельск, где расположен распределительный пункт. Затем прибывшие сами решают, куда следовать - к родным и близким или в пункты временного размещения.

Напомним, что промышленная зона предприятия «Азот», как и сам город Северодонецк находятся под контролем подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации.