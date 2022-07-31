Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Сербией и Косово

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Вероятность конфликта между Сербией и частично признанной республикой Косово достаточно высокая, более того, это грозит неуправляемой ситуацией на Балканах и разжиганием новых конфликтов. Об этом «Звезде» заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Вероятность достаточно высокая, потому что на Сербию сейчас сказывается давление с разных сторон, в том числе, Евросоюзом. Шольц (Олаф Шольц, канцлер Германии. - Прим.ред.) выставлял ультиматум Сербии, что она должна ввести санкции против России и признать независимость Косово. Поэтому сейчас провокации против сербского населения Косово против Сербии будут только обостряться», - сказал он.

При этом, по его словам, мировая система сдерживания конфликтов сейчас не работает. В частности, сейчас не могут быть включены «на полную катушку» дипломатические и экономические усилия РФ в поддержку Сербии, а также возможная готовность оказать ей военную помощь.

«Если ситуация будет такая, что ничего кроме военного ответа не останется, значит, будет военный ответ. Значит, удастся разжечь еще эту горячую точку на Балканах. Если так, то ситуация может быть неуправляемой. На Балканах это не единственное место, которое может вспыхнуть. Есть еще Босния и Герцеговина, есть еще Республика Сербская, есть ситуации неоднозначные в Черногории, есть напряженность между Македонией и Болгарией и так далее», - подчеркнул эксперт.

С 1 августа на территории Косово вводится запрет на использование выданных Белградом документов и регистрационных автомобильных номеров. Вечером 31 июля сербское население Косово начало строить баррикады на улицах, блокировать дороги, на улицах Северной Митровицы завыли сирены.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации сообщил, что в полночь полиция Косово планирует начать силовую операцию. На подобные намерения также указали в МИД России, призвав Приштину и «стоящие за ней» ЕС и США прекратить провокации и вернуться к соблюдению прав сербов.