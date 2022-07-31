«Нас трогали, будто мы с Луны»: Маршал рассказал об отношении в США к русским

По его словам, русскую культуру, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию и отношение недружественных стран, нельзя отменить для думающих людей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рок-музыкант, заслуженный артист России, экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал рассказал «Звезде», как отнесся к антироссийским санкциям, которые коснулись и его.

«Вы знаете, я 10 лет провел за океаном в составе группы...И я скажу: то, что сейчас происходит - это удел кучки. Когда мы впервые в 87 году приехали в США с группой, на нас смотрели, как будто мы прилетели с Луны, нас трогали, с нами хотели пообщаться. Это было настолько дружески круто», - поделился воспоминаниями он.

Он рассказал, что были люди, которые спрашивали, правда ли, что в России по улице ходят медведи, а музыканты в шутку отвечали, что ходят и пьют с ними водку.

«Но мы не виноваты, что это пропаганда...Ну что теперь делать? Я не выпускаю ничего такого, что может попасть под запрет, кроме того, что господь дал петь, выступать, поэтому мне просто обидно, что это происходит», - сказал артист.

По словам Маршала, русскую культуру, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию и отношение недружественных стран к РФ, нельзя отменить для думающих людей.

«Что касается искусства...Невозможно отменить Толстого, ну как его отменить? Люди, которые думают, они все равно буду читать, они равно будут смотреть, они все равно будут слушать. Это невозможно отменить. Пройдет время, и все встанет на свои места, я надеюсь», - сказал он.

Кроме того, музыкант поздравил российских моряков с Днем ВМФ. Он отметил, что у него много друзей, которые служили на флоте, чем он очень гордится.

«Я хочу от их имени и от себя лично поздравить вас с праздником, с днем Военно-морского флота нашей страны, и сказать, что вы у нас лучшие», - сказал он.

Сегодня на Дворцовой площади в Петербурге в День ВМФ прозвучала легендарная рок-опера «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Одну из главных ролей исполнил Александр Маршал. Вход на грандиозное шоу был свободным.