МО РФ: в лисичанском «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
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В лисичанском «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Об этом в ходе брифинга сообщил сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Войска группировки “Центр” под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», - сказал он.