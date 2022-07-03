МО РФ: в лисичанском «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск

«Войска группировки “Центр” под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», - сказал он.

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