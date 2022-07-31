Ксения Шойгу пообещала устранить «бутылочное горлышко» на въезде в Кронштадт

Обновленная развязка обеспечит свободный въезд в Кронштадт и выезд из города даже в часы пик.

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Первый замглавы Минстроя Александр Ломакин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте, где открывается третья очередь. Пояснения ему давала дочь министра обороны, руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу. В парке появится новая инфраструктура для отдыха и досуга, а также новые пешеходные зоны и новый участок с видом на Финский залив.

«Остров фортов» и Минстрой вместе работают над снятием инфраструктурных ограничений развития Кронштадтского района. Одной из застарелых проблем Кронштадта является нехватка пропускной способности автодорожной инфраструктуры. В частности, — «бутылочное горлышко» на въезде в город.

Средства из бюджета на работы выделены, в феврале заключен контракт на проектирование и реконструкцию развязки. До конца 2022 года проектная документация должна пройти госэкспертизу, после чего начнутся работы. Обновленная развязка обеспечит свободный въезд в Кронштадт и выезд из города даже в часы пик.

«Новая развязка на въезде в город обеспечит свободное автомобильное движение на этом важнейшем участке — "бутылочное горлышко" будет устранено. Новая инженерная инфраструктура повысит надежность работы систем жизнеобеспечения Кронштадта. Это значит, что вероятность аварий сократится и у кронштадтцев всегда будет свет, тепло и горячая вода в домах. Это очень важно для комфортной жизни», - сказала Шойгу.

Накануне, 30 июля, президент РФ Владимир Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте. Его сопровождали глава Минобороны России Сергей Шойгу, Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.