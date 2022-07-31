Морская сила и грация в небе: как прошел парад в честь Дня ВМФ в Балтийске

Парад прошел в акватории Калининградского морского канала - традиционном месте его проведения на День ВМФ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военно-морской парад с участием авиации прошел в сегодня, в День ВМФ в Балтийске, где находится главная военно-морская база Балтийского флота. Мероприятие получилось зрелищным и красивым. Парад прошел в акватории Калининградского морского канала.

Местные жители и гости города смогли вживую увидеть возможности современного флота и полюбоваться красотой боевых кораблей. В водной части были задействованы 45 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров, в воздухе пролетели 14 самолетов и вертолетов. Всего в мероприятии участвовали более трех тысяч военнослужащих.

На суше сегодня работает выставка вооружений и военной техники. .

Сегодня, в День Военно-морского флота, в России отдают дань чести и славы военным морякам всех поколений. Отечественному флоту исполняется 326 лет, по всей стране проходят парады, военно-спортивные праздники и торжественные мероприятия. Главный военно-морской парад прошел Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов