Морская сила и грация в небе: как прошел парад в честь Дня ВМФ в Балтийске
Военно-морской парад с участием авиации прошел в сегодня, в День ВМФ в Балтийске, где находится главная военно-морская база Балтийского флота. Мероприятие получилось зрелищным и красивым. Парад прошел в акватории Калининградского морского канала.
Местные жители и гости города смогли вживую увидеть возможности современного флота и полюбоваться красотой боевых кораблей. В водной части были задействованы 45 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров, в воздухе пролетели 14 самолетов и вертолетов. Всего в мероприятии участвовали более трех тысяч военнослужащих.
На суше сегодня работает выставка вооружений и военной техники. .
Сегодня, в День Военно-морского флота, в России отдают дань чести и славы военным морякам всех поколений. Отечественному флоту исполняется 326 лет, по всей стране проходят парады, военно-спортивные праздники и торжественные мероприятия. Главный военно-морской парад прошел Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов