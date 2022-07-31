Рост пенсий и ужесточение покупки оружия: как изменится жизнь россиян с 1 августа

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С 1 августа в России увеличатся пенсии неработающих пенсионеров, вступают в силу новые поправки к закону «Об оружии», а данные налогоплательщиков смогут передаваться Федеральной налоговой службой (ФНС) третьим лицам. О вступающих в силу новых законах рассказал в Telegram-канале Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так, работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий - это делается ежегодно. Размер повышения рассчитывается, исходя из суммы уплаченных работодателем страховых взносов.

Самозанятые граждане с августа смогут встать на учет через портал госуслуг. Кроме того, на портале смогут зарегистрироваться граждане народных республик Донбасса, граждане Евразийского экономического союза.

ФНС сможет снимать статус налоговой тайны с данных налогоплательщиков и передавать их третьим лицам. Однако сделать этом можно будет только с согласия самого налогоплательщика.

Поправки в закон «Об оружии» уточнят условия покупки огнестрельного длинноствольного нарезного оружия. Его запретят держать в коллекции при отсутствии права на приобретение.