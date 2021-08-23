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Эксперт назвал главные плюсы и минусы самозанятости

Анна Назайкина
06:59 23.08.2021
Самозанятые граждане имеют минимум бюрократических проблем, в отличии от юридических лиц и ИП, заявил специалист.
Эксперт назвал главные плюсы и минусы самозанятости
© Фото: pixabay
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Самозанятость может стать хорошей альтернативой работе по найму, и при удачном стечении обстоятельств способна превратить хобби в дело, приносящее деньги. Однако важно помнить о минусах и подводных камнях этого статуса.

Как напомнил эксперт Сергей Сухоставец в беседе с агентством «Прайм», самозанятые граждане имеют минимум бюрократических проблем, в отличии от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им не надо вести налоговую отчетность и уделять время страховым взносам, они избавлены от необходимости работать с кассой.

Кроме того, самозанятые платят меньше налогов – от 4 до 6 процентов в зависимости от статуса заказчика. Это выгодно отличается от налога на доход физических лиц, который составляет 13 процентов.

Однако есть и минусы. Самозанятые не могут достичь прибыли, превышающей 2,4 миллиона рублей в год. Также они не имеют права вести торговлю подакцизной продукцией, перепродавать чужие товары и услуги, а также сдавать в аренду нежилые помещения.

Еще одна сложность – поиск первых клиентов и заказчиков. Чтобы найти их, Сухоставец порекомендовал вести поиск на маркетплейсах, агрегаторах и биржах частных услуг. В Интернете существуют платформы, которые позволяют реализовать практически любое хобби, от создания игрушек своими руками до продажи фотографий.

«Еще один важный пункт — работайте легально, декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф. Сейчас легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России за год число самозанятых в сфере продаж контента выросло в девять раз, в сфере красоты - в восемь раз. Количество самозанятых, предоставляющих консультации, увеличилось в семь раз. Те, кто занимается клинингом и мелким ремонтом - в шесть раз. Замыкают топ предоставляющие услуги репетиторства - их стало больше в пять раз, а в сферах онлайн-продаж одежды и обуви - в четыре раза.

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