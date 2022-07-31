В новой Морской доктрине раскрыты планы РФ по развитию экспорта энергоресурсов

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Новая Морская доктрина России предусматривает развитие экспортных газопроводов в Черном и Азовском морях, а также создание новых комплексов по переработке и транспортировке углеводородов. Текст доктрины, которую 31 июля утвердил президент России Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.

«В Черном и Азовском морях: дальнейшее развитие экспортной газотранспортной системы, в том числе системы подводных трубопроводов», - гласит документ.

В Балтийском море будут создаваться новые комплексы по переработке и транспортировке углеводородов. В частности, развитие прибрежно-портовой инфраструктуры - железнодорожных путей, логистических центров и портовых комплексов, в том числе по переработке и транспортировке углеводородов.

Путин указом утвердил новую Морскую доктрину РФ перед Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. В ней особо отмечается, что США пытаются ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и жизненно важным транспортным коммуникациям в море. В связи с этим курс Штатов на доминирование назван основной угрозой РФ в Мировом океане.