В Дагестане день ВМФ отметили парадом кораблей Каспийской флотилии

В параде задействованы более 40 кораблей, катеров и судов и несколько сотен военнослужащих.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Каспийска, как и других городов России, празднуют сегодня День Военно-морского флота. «Звезда» публикует уникальные кадры военно-морского парада.

Глядя на запись, можно насладиться всем великолепием кораблей, задействованных в торжественном смотре. Стоит отметить, что Каспийской флотилии в этом году исполняется 300 лет. Она была образована в ноябре 1722 года указом Петра I.

В параде задействованы более 40 кораблей, катеров и судов и несколько сотен военнослужащих.

Между тем в Североморске военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения БТР-80 в ходе празднования Дня ВМФ. На кадрах «Звезды» запечатлен процесс спуска на воду бронетранспортеров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов