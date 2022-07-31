Испытание водой: экипажи БТР показали мастерство в День ВМФ в Североморске

Сегодня в главной базе Северного флота традиционно отмечается День Военно-морского флота России.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения БТР-80 в ходе празднования Дня ВМФ в Североморске. На кадрах «Звезды» запечатлен процесс спуска на воду бронетранспортеров.

Одна за другой бронемашины съезжают с носовой рампы большого десантного корабля «Александр Отраковский», погружаются в воду, после чего всплывают и направляются в сторону берега. Рядом с бронетранспортерами движется плавающий транспортер средний.

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске – традиционно отмечают День ВМФ России. В военно-морском параде задействованы 30 кораблей и судов. На Приморской площади собрались сотни североморцев и гостей флотской столицы, чтобы посмотреть, как будут проходить праздничные мероприятия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов