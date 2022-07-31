Испытание водой: экипажи БТР показали мастерство в День ВМФ в Североморске
Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения БТР-80 в ходе празднования Дня ВМФ в Североморске. На кадрах «Звезды» запечатлен процесс спуска на воду бронетранспортеров.
Одна за другой бронемашины съезжают с носовой рампы большого десантного корабля «Александр Отраковский», погружаются в воду, после чего всплывают и направляются в сторону берега. Рядом с бронетранспортерами движется плавающий транспортер средний.
Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске – традиционно отмечают День ВМФ России. В военно-морском параде задействованы 30 кораблей и судов. На Приморской площади собрались сотни североморцев и гостей флотской столицы, чтобы посмотреть, как будут проходить праздничные мероприятия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов