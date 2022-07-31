Во Владивостоке состоялся салют в честь Дня ВМФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Владивосток первым завершает торжества в честь Дня военно-морского флота России.

В завершение праздника военных моряков в городе состоялся салют. Видео с красочными фейерверками публикует «Звезда».

Ранее во Владивостоке прошел военно-морской парад - он начался с обхода парадного строя кораблем с командующим Тихоокеанским флотом, во время которого тот поздравлял с праздником участвующих в параде военных моряков.

Также наш канал публиковал лучшие кадры парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке - в том числе и снятыми с высоты птичьего полета.