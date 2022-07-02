Несколько часов назад чеченский спецполк полиции и шестой казачий полк Народной милиции ЛНР объявили о взятии под контроль города Лисичанск.

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Жители Лисичанска Луганской Народной Республики рассказали, как на протяжении восьми последних лет им приходилось терпеть постоянные атаки и удары со стороны украинских военных.

«Непередаваемое счастье, восемь лет ждали», - рассказала одна из местных жительниц.

Также она заявила, что Вооруженные силы Украины раз за разом устраивали провокации с целью обвинить российских военных в якобы обстрелах мирного населения объектах гражданской инфрастуктуры. По ее словам, украинские формирования обстреляли набиравшую воду пожарную машину, в результате чего погибли и были ранены большое количество местных жителей.

«Жду не дождусь встречи с родными и близкими. Больше нет сил терпеть этот страх», - поделилась жительница Лисичанска.

Сегодня стало известно, что усилиями чеченского спецполка полиции и шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР был взят под контроль город Лисичанск Луганской Народной Республики. Сообщается, что в настоящее время продолжается зачистка населенного пункта от подразделений украинских войск.