«Непередаваемое счастье»: жители Лисичанска поблагодарили за освобождение от ВСУ
Жители Лисичанска Луганской Народной Республики рассказали, как на протяжении восьми последних лет им приходилось терпеть постоянные атаки и удары со стороны украинских военных.
«Непередаваемое счастье, восемь лет ждали», - рассказала одна из местных жительниц.
Также она заявила, что Вооруженные силы Украины раз за разом устраивали провокации с целью обвинить российских военных в якобы обстрелах мирного населения объектах гражданской инфрастуктуры. По ее словам, украинские формирования обстреляли набиравшую воду пожарную машину, в результате чего погибли и были ранены большое количество местных жителей.
«Жду не дождусь встречи с родными и близкими. Больше нет сил терпеть этот страх», - поделилась жительница Лисичанска.
Сегодня стало известно, что усилиями чеченского спецполка полиции и шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР был взят под контроль город Лисичанск Луганской Народной Республики. Сообщается, что в настоящее время продолжается зачистка населенного пункта от подразделений украинских войск.