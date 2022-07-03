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Выбитые стекла, пожары и завалы: что известно о произошедшем в Белгороде

Анна Назайкина
10:39 03.07.2022
Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал жителям города, что все поврежденные здания будут восстановлены, пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава Белгородский области Вячеслав Гладков в воскресенье, в полчетвертого утра, опубликовал первый пост о произошедшем в Белгороде. Он сообщил, что в городе прозвучала серия громких звуков, появились первые возгорания жилых домов.

Тогда было известно о трех пострадавших и том, что, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Гладков выехал к месту ЧП вместе с мэром города и обошел жилые дома. Были зарегистрированы разрушения нескольких десятков домов, пять из них были разрушены полностью. По состоянию на шесть утра: четверо пострадавших, среди них ребенок 10 лет. Также были данные о трех погибших.

© Telegram, vvgladkov

Через два часа Telegram-канал Baza написал, что во время разбора завалов в городе нашли тела еще двух людей на улице Маяковского. Таким образом, предварительное число жертв возросло до пяти.

© Telegram, vvgladkov

Губернатор региона пообещал жителям Белгорода, что все поврежденные здания будут восстановлены, пострадавшим и семьям погибших окажут помощь. После обхода улиц он заявил, что во многоквартирных домах раненых нет, но выбито много окон.

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