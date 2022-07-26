ЕС продлил на полгода санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Ограничения останутся в силе, как минимум, до 31 января 2023 года.

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Во вторник Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, которые ввели из-за ситуации на Украине. Ограничения останутся в силе, как минимум, до 31 января 2023 года.

«Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, что сегодня Великобритания обновила российский санкционный список. В него попали руководители нескольких регионов и министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Также в списке оказались глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Всего же список увеличился на 42 позиции.