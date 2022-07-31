На парад в Новороссийск прибыл большой десантный корабль «Петр Моргунов»

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В Новороссийск из Североморска на парад прибыл большой десантный корабль Северного флота ВМС РФ «Петр Моргунов». В данный момент это самое крупное военное судно в акватории Черного моря. Зрители парада, конечно же, устроили ему теплый прием.

Стоит отметить, что «Петр Моргунов» является одним и из самых молодых кораблей в составе ВМФ. На несение боевой службы после госиспытаний он заступил в январе прошлого года.

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.

Корабль может перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 БТР или 13 танков. Он оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня прошел Главный военно-морской парад, который принял президент России Владимир Путин. В параде приняли участие более 40 кораблей, подводных лодок, и катеров. Не менее зрелищной частью парада оказалась воздушная. Свое мастерство продемонстрировали экипажи 42 самолетов и вертолетов.