В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На парад в Новороссийск прибыл большой десантный корабль «Петр Моргунов»

Сергей Лебедев
13:54 31.07.2022
В данный момент это самое крупное военное судно в акватории Черного моря.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

В Новороссийск из Североморска на парад прибыл большой десантный корабль Северного флота ВМС РФ «Петр Моргунов». В данный момент это самое крупное военное судно в акватории Черного моря. Зрители парада, конечно же, устроили ему теплый прием.

Стоит отметить, что «Петр Моргунов» является одним и из самых молодых кораблей в составе ВМФ. На несение боевой службы после госиспытаний он заступил в январе прошлого года.

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.

Корабль может перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 БТР или 13 танков. Он оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня прошел Главный военно-морской парад, который принял президент России Владимир Путин. В параде приняли участие более 40 кораблей, подводных лодок, и катеров. Не менее зрелищной частью парада оказалась воздушная. Свое мастерство продемонстрировали экипажи 42 самолетов и вертолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 Вопросы истории
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
12:55 Армия
статья
Новая Морская доктрина РФ: курс США на доминирование - основная угроза России в Мировом океане
13:00 Армия
Видео
В МО РФ рассказали о поражении до 350 боевиков «Кракена» в Харькове высокоточным ударом
11:19 Армия
Видео
Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами
12:37 Армия
Видео
Полная готовность: кадры начала парада ко Дню ВМФ в Балтийске
Популярное
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.