МО РФ: поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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