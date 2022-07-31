В МО РФ рассказали о поражении до 350 боевиков «Кракена» в Харькове высокоточным ударом
ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харьковском механическом техникуме имени Морозова.
Как сообщил на брифинге 31 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 человек.
Также он заявил об ударе по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Кодема и уничтожении до 50 украинских военнослужащих, двух гаубиц «Мста-Б» и десяти единиц военной техники.
Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал, как артиллерия помогает двигать линию фронта под Соледаром. Координаты украинских позиций выявляются с помощью беспилотников и передаются артиллеристам. Затем бойцы накрывают противника огнем из 152-мм орудий.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов