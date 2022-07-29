Армия Гром бога войны: как артиллерия помогает двигать линию фронта под Соледаром Валентин Гвоздев Координаты украинских позиций выявляются с помощью беспилотников и передаются артиллеристам. Бойцы накрывают противника огнем из 152-мм орудий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Съемочная группа телеканала «Звезда» не смогла подобраться к окрестностям Соледара на легковой автомобиле по разбитым дорогам, поэтому продолжила путь на машинах бойцов военнослужащих. «Выдвигаемся на позиции, дорога простреливается, пришлось пересесть на более проходимый транспорт, на легковой машине по фронтовым дорогам не пробраться», - рассказывает корреспондент Валентин Гвоздев. Доехав до места съемок, журналисты слышат выстрелы ВСУ. Военнослужащие в круглосуточном режиме наблюдают за передвижением противника. Координаты украинских позиций выявляются с помощью беспилотников и передаются артиллеристам. Бойцы накрывают противника огнем из 152-мм орудий. Народная милиция регулярно демонстрирует ВСУ огневую мощь, нанося артиллерийские удары и вынуждая украинские войска отступать. Во время съемки объявляют воздушную тревогу, журналисты бегут в укрытие. По звукам понятно, что украинская авиация закидывают кассетными боеприпасами. После того, как становится тихо, необходимо покинуть позиции. Разведка предупредила о готовящемся артобстреле, съемочной группе нужно срочно возвращаться. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика