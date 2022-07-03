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Daily Mail: Букингемский дворец лишил Елизавету II ряда королевских обязанностей

Анна Касаткина
11:05 03.07.2022
Некоторые обязанности монарха возьмет на себя принц Уэльский Чарльз, другие совсем не будут выполняться.
Daily Mail: Букингемский дворец лишил Елизавету II ряда королевских обязанностей
© Фото: I-Images, ZUMAPRESS, globallookpress
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Букингемский дворец сократил обязанности королевы Елизаветы II впервые за десять лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

Как отмечается, обычно королева должна выполнять некоторые конкретные обязанности, включая открытие парламента, назначение премьер-министра, наносить государственные визиты и принимать глав других стран.

Теперь же, уточняет газета, монарх будет исполнять свои обязанности «только там, где это уместно и необходимо». Они сформулированы более расплывчато и включают в себя «ряд парламентских и дипломатических обязанностей», а также прием посещающих дворец глав иностранных государств.

По данным издания, ряд наиболее ответственных обязанностей 96-летней королевы возьмет на себя ее сын принц Уэльский Чарльз. Некоторые другие обязанности, например, открытие парламента, были отменены.

Ранее в Лондоне отпраздновали платиновый юбилей правления королевы Великобритании. Елизавета II находится на престоле уже 70 лет.

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