В Лондоне 70-летний юбилей правления Елизаветы II отметили парадом корги

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Около 100 собак породы корги и их хозяева приняли участие в торжественном параде под стенами Букингемского дворца в Лондоне. Торжества приурочили к 70-летию юбилея правления Елизаветы II. По такому случаю многих собак нарядили в праздничные костюмы, а ошейники украсили флагами Юнион Джек.

Любовь Елизаветы II к собакам этой породы широко известна. Монарх владела более чем 30 корги за время правления, в том числе 14 поколениями одной и той же собачьей семьи. Первым, кто завел себе во дворце маленькую собаку был отец королевы Георг VI.

Организатор парада Агата Гилберт отметила, что это мероприятие было лучшим способом отдать дань уважения королеве. Впрочем, на этом программа торжеств по случаю платинового юбилея Елизаветы II не заканчивается. Впереди множество мероприятий и театрализированных представлений.

Напомним, что Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца короля Георга VI. Елизавета II, которой в апреле исполнилось 96 лет, стала первым монархом в Великобритании, который отмечает платиновый юбилей.