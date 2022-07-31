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«Волнение есть»: участники парада ко Дню ВМФ в Североморске рассказали о впечатлениях от праздника

Виктория Ивашечкина
Елена Сивонен
11:57 31.07.2022
В городе уже завершаются последние приготовления перед началом торжественных мероприятий.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Гордость Северного флота - эти парадные расчеты. В строю исключительно отличники боевой подготовки, лучшие из лучших. В первых рядах на Приморской площади Североморска готовятся встретить свой главный праздник - День Военно-морского флота.

«Отличное настроение, все нормальное, мы готовились. Тренировки проходили усердно», - делятся участники парада.

Североморск - это город военных моряков, столица Северного флота. Город будто замер в ожидании Дня Военно-морского флота. Тринадцать участников парада уже на своих местах. Это корабли и подводные лодки Северного морского флота.

«Волнение есть. Потому что надо пройти перед таким большим количеством людей», - также делятся участники торжественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Североморске уже завершаются последние приготовления перед началом парада в честь Дня ВМФ. Зрители ждут начала празднования.

Парад проходит сегодня на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют более 40 кораблей и катеров, а также более 40 самолетов и вертолетов и более 3,5 тысячи военнослужащих.

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