Завершаются последние приготовления перед началом парада в Североморске

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В Североморске уже завершаются последние приготовления перед началом парада в честь Дня ВМФ. Парадные расчеты заняли свои места, а зрители ждут начала празднования.

Напомним,что сегодня в России отмечают День ВМФ. Во Владивостоке уже состоялся торжественный парад кораблей, который в этом году прошел в бухте Золотой Рог.

Также стартовал Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Его принимает президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Парад проходит сегодня на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют более 40 кораблей и катеров, а также более 40 самолетов и вертолетов и более 3,5 тысячи военнослужащих.