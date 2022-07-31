Главком ВМФ Евменов доложил Путину о готовности к Главному военно-морскому параду

На параде в Петербурге по акватории Невы пройдут более 40 кораблей и катеров.

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Главком ВМФ Николай Евменов доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности к Главному Военно-морскому параду.

Парад проходит сегодня на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют более 40 кораблей и катеров, а также более 40 самолетов и вертолетов и более 3,5 тысячи военнослужащих.

Путин, Евменов и министр обороны Шойгу на катере «Раптор» с бортовым номером 001 обходят парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Финского залива. Глава государства приветствует моряков, они ему отвечают громогласным «ура».

Также сегодня российский президент утвердил Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов