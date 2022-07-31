Иностранные атташе приехали на парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Ранее Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу и Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гости Главного Военно-морского парада ко Дню ВМФ заняли свои места на трибунах. Присутствуют и особенные гости - это военные атташе иностранных государств., приглашенные на парад. Здесь есть представители азиатских и африканских стран, Южной Америки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин Путин на катере «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Финского залива.

Глава государства поприветствовал и поздравил их экипажи с Днем Военно-морского флота. Моряки ответили президенту многократным «ура».

На параде в Петербурге по акватории Невы пройдут более 40 кораблей и катеров. Также примет участие первый женский экипаж патрульного катера«Раптор». В воздушной части будет задействовано более 40 самолетов и вертолетов.