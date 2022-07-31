Последние штрихи: все участники парадной группы выстроились в Кронштадте

Всего в 2022 году в Главном военно-морском параде участвуют более 40 кораблей, катеров и подводных лодок.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президентский катер уже ушел с большого Кронштадтского рейда. Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу и Главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым поприветствовал все экипажи кораблей, находящихся здесь.

Сначала катер под номером один подошел к многоцелевому атомному подводному крейсеру «Северодвинск». Этот флагман парада в Санкт-Петербурге в Кронштадте впервые. Размеры его поражают, его длина 139 метров, ширина 13 метров. Экипаж проявил высокий профессионализм, заходя в узкие балтийские проливы.

«Северодвинск» поражает и возможностями ведения боя. Осенью прошлого года с «Северодвинска» был отработан испытательный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Но пусковые установки крейсера универсальные - позволяют эффективно поражать цели разными типами современных крылатых ракет. Например, «Калибром» или «Ониксом».

Одним из первых принял поздравления Верховного Главнокомандующего и экипаж подлодки «Вепрь». Многоцелевая атомная подлодка участвовала в параде в прошлом году. Это одна из самых тихих субмарин нашего флота. Она постоянно в море, на самых дальних рубежах обороны. Может погружаться на глубину в 600 метров и находиться в автономном плавании 100 суток.

Также в кронштадтской группе кораблей большой десантный корабль «Иван Грен», который как и «Северодвинск» не поместился бы в форватере Невы из-за своих габаритов. Его длина 135 метров. Ширина - 16,5 метров. Корвет «Бойкий» и большой парусник «Седов». Все они из группы статического показа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов