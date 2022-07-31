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В Гватемале неизвестные напали на делегацию президента Джамматтеи

Максим Крюков
01:00 31.07.2022
По данным местных СМИ, есть раненые, однако сам Алехандро Джамматтеи в результате нападения не пострадал.
В Гватемале неизвестные напали на делегацию президента Джамматтеи
© Фото: Presidencia De Guatemala, Preside, Global Look Press
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В Гватемале произошло покушение на президента страны Алехандро Джамматтеи во время его инаугурационного визита. Неизвестные открыли огонь во время проезда делегации главы государства в Центральной Америке через одну из деревень на северо-западе страны. Об этом сообщает Radio Sonora.

Отмечается, что есть раненые, однако сам Джамматтеи в результате нападения не пострадал.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после совершенного на него покушения в возрасте 67 лет. О трагедии сообщили на Японском общественном телевидении. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары, куда его госпитализировали после нападения.

Предполагаемый убийца Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что планировал убийство политика с осени прошлого года. По данным правоохранителей, подозреваемый в убийстве политика тренировался в стрельбе из самодельного дробовика в горах.

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