Гладков назвал трагедией ЧП в Белгороде и пообещал помощь пострадавшим

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В Белгороде произошла трагедия, погибли люди и есть раненые, предпринимаются все необходимые в подобной ситуации действия. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с горожанами.

«Все, что (от нас. - Прим.ред.) зависит, мы сделали, и будем стараться делать... Я живу от вас недалеко, дети у меня здесь, жена у меня здесь, поэтому я в таком же шоке, как и вы... У нас случилась трагедия, люди погибли и есть раненые, много домов пострадало», - сказал он.

Ранее губернатор сообщил о трех погибших и четырех пострадавших после ЧП в Белгороде. В больницу доставлены десятилетний ребенок и мужчина, который находится в тяжелом состоянии. Частичные повреждения получили 11 многоквартирных домов. Пострадали также 39 частных домов, пять из них полностью разрушено.