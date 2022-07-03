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Гладков заявил, что есть информация о трех погибших в Белгороде

Анна Назайкина
06:37 03.07.2022
Губернатор пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Гладков заявил, что есть информация о трех погибших в Белгороде
© Фото: belinter, ВКонтакте
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о трех погибших и четырех пострадавших после серии громких звуков в Белгороде, среди них есть десятилетний ребенок.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», - написал он.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, частичные повреждения получили одиннадцать многоквартирных домов на пяти улицах.

«А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», - добавляется в сообщении.

По словам Гладкова, в городе пройдет подомовой обход, чтобы зарегистрировать разрушения и оценить их масштабы для  восстановительных работ. Губернатор пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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