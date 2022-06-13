Четыре человека стали жертвами столкновения катера и теплохода на Волге
По предварительным данным, катер пытался обогнуть баржу спереди и протаранил носовую часть теплохода.
© Фото: Приволжская транспортная прокуратура, Telegram
Четыре человека погибли на Волге после столкновения катера с теплоходом. О трагедии сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram. По предварительным данным следствия, столкновение произошло около полуночи 12 июня на 1147 километре судоходного канала в районе пристани Шешкары.
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