В стране и мире Четыре человека стали жертвами столкновения катера и теплохода на Волге Ян Брацкий По предварительным данным, катер пытался обогнуть баржу спереди и протаранил носовую часть теплохода. © Фото: Приволжская транспортная прокуратура, Telegram Читайте нас на: Четыре человека погибли на Волге после столкновения катера с теплоходом. О трагедии сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram. По предварительным данным следствия, столкновение произошло около полуночи 12 июня на 1147 километре судоходного канала в районе пристани Шешкары. © Приволжская транспортная прокуратура, Telegram По информации СК РФ, баржа перевозила гипс. Катер шел поперек канала и пытаясь обогнуть баржу спереди протаранил ее носовую часть. Экипаж теплохода не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить истинные причины произошедшего. Ведется проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика