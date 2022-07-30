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В США предложили поставлять Тайваню оружие по ленд-лизу

Сергей Лебедев
08:34 30.07.2022
Законопроект вскоре планируют внести на рассмотрение Конгресса.
В США предложили поставлять Тайваню оружие по ленд-лизу
© Фото: c40, ZUMAPRESS, globallookpress
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В США член Палаты представителей Мишель Стил и сенатор Марша Блэкбер от Республиканской партии планируют внести на рассмотрение Конгресса законопроект о ленд-лизе для Тайваня. Он предоставит право президенту Джо Байдену предоставлять островному государству оружие и военное оборудование.

Документ поддержали в обеих партиях. Об этом сообщает Fox News. Согласно законопроекту, Тайвань должен будет оплатить поставки за 12 лет.

Напомним, в начале июля Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню технического обеспечения и логистической помощи, а также продажу запчастей и оборудования для ремонта боевых машин. Вашингтон заявил, что эта сделка сможет повысить уровень безопасности островного государства. Однако в Китае считают иначе.

Министерство обороны КНР потребовало отозвать сделку и прекратить военные связи с Тайванем. В противном случае ответственность за нарушение мира в регионе ляжет на Вашингтон, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

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