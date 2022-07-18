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КНР требует от США отозвать сделку по вооружению на $108 млн с Тайванем

Анастасия Бобылева
18:20 18.07.2022
Иначе ответственность за разрушение мира и стабильности на Тайване ляжет на Вашингтон, подчеркнул представитель МО КНР Тань Кэфэй.
КНР требует от США отозвать сделку по вооружению на $108 млн с Тайванем
© Фото: Lin Yen Ting, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство обороны КНР потребовало от США отозвать сделку, обещающую Тайваню вооружение на сумму $108 млн, и прекратить военные связи с островом. В противном случае ответственность за нарушение мира на Тайване ляжет на Вашингтон, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

На прошлой неделе Госдеп США одобрил предоставление Тайваню технического обеспечения и логистической помощи, а также продажу запчастей и оборудования для ремонта боевых машин. Вашингтон заявил, что эта сделка сможет повысить уровень безопасности Тайваня. Однако в Китае считают иначе.

«В последнее время американская сторона несколько раз заверяла нас в том, что не поддерживает независимость Тайваня, однако в вопросе продажи оружия Тайваню мы видим, как их слова расходятся с действиями, в них нет честности. Китай требует, чтобы США немедленно отозвали свой план по продаже оружия Тайваню, прекратили любые военные связи с островом, в противном случае ответственность за разрушение военных отношений между Пекином и Вашингтоном, а также мира и стабильности на Тайване полностью ляжет на США», - передает РИА Новости слова представителя МО КНР.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление, что США готовы защищать Тайвань в противостоянии с Китаем. Издание The Telegraph назвало эти слова опасной ошибкой и привело объяснение этих слов Госдепартаментом США. Госдепартамент пояснил, что Байден имел в виду поставки военной помощи для поддержания оборонного потенциала острова.

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