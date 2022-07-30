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Продолжить дело «Моторолы»: опубликованы кадры работы батальона «Спарта» в ДНР

07:27 30.07.2022
Со скрытой позиции артиллеристы Народной милиции Донецкой народной Республики ведут огонь по укрепрайонам ВСУ под Авдеевкой.
Продолжить дело «Моторолы»: опубликованы кадры работы батальона «Спарта» в ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В нашем распоряжении появились уникальные кадры работы легендарного батальона «Спарта» в Донецкой Народной Республике. Это разведподразделение было основано одним из самых известных ополченцев Донбасса - Арсеном Павловым с позывным «Моторола». С самого начала конфликта на юго-востоке Украины этот батальон ополченцев встал на защиту жителей ДНР и продолжает это делать до сих пор.

Позывной «Заря». 19 лет. Старший наводчик крупнокалиберной гаубицы Д-20. Учился на сварщика, но освоить профессию не успел, началась спецоперация по защите Донбасса. Мобилизовали. Оказалось, что с артиллерийской буссолью он справляется не хуже, чем с зачетами в колледже.

Со скрытой позиции артиллеристы Народной милиции ДНР ведут огонь по укрепрайонам ВСУ под Авдеевкой. Откуда украинские боевики обстреливают Донецк и его пригороды. В этом расчете люди самых разных профессий. От шахтера до юриста. Многие добровольно ушли на фронт.

У добровольца с позывным «Паскаль» из батальона «Русь» непростая задача. На замаскированной позиции всего в 500 метрах от противника он наблюдает за периметром. Говорит, главное, не вестись на провокации, чтобы не выдать свое месторасположение.

Чтобы в 2014 году попасть в ряды ополчения, ему пришлось скрыть свой реальный возраст. На передовой боец «Вульф» с 17 лет. Сейчас ему уже 25. Командует стрелковой ротой.

Редкая возможность. Мы оказали в расположении знаменитого батальона «Спарта». Экскурсию по местному музею с трофеями ВСУ проводит командир разведроты с позывным «Веселый» - в прошлом водитель-дальнобойщик. Все последние восемь лет он и его бойцы неизменно на самом переднем крае борьбы за освобождение Донбасса.

«Веселый» не любит говорить о себе и уж тем более о заслугах своего подразделения. Считает, что история все расставит на свои места.

Ранее были опубликованы кадры с коптера, на которых запечатлены опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Авдеевке. Вдоль лесопосадок и многочисленных водоемов хорошо видны извилистые зигзаги ходов сообщений и блиндажи.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Роман Закурдаев и Николай Баранов.

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