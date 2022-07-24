Как на ладони: опорные пункты ВСУ у Авдеевки сняли с коптера

Именно с этих позиций ВСУ обстреливают мирные города ДНР - Донецк, Ясиноватую, Горловку и многие другие.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» с помощью коптера запечатлел опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Авдеевке. Вдоль лесопосадок и многочисленных водоемов хорошо видны извилистые зигзаги ходов сообщений и блиндажи. Чтобы лучше рассмотреть очертания улиц, жилых многоквартирных домов и укреплений ВСУ в самом городе, корреспондент, вместе с бойцами Народной милиции ДНР, поднялся на крышу полуразрушенного здания, откуда позиции ВСУ видны как на ладони.

«С крыши этого здания Авдеевка хорошо просматривается даже без бинокля. Именно там находятся позиции украинских военных, которых они обстреливают мирные города ДНР. В том числе Донецк, Ясиноватую, Горловку и многие другие», - рассказал корреспондент.

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